Росіяни наступають, але це ненадовго: військовий розповів, до чого готуватись потім

Військовий експерт оцінив потенціал російської армії

Росіяни з початку грудня перейшли до активних наступів практично на усіх напрямках. Але у противника разом із цим зростають і втрати. Якщо росіяни продовжать так наступати, то незабаром втратять свій потенціал.

Так вважає ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин. У коментарі "Телеграфу" він спрогнозував, коли інтенсивність ворожих атак зменшиться.

"Фактично з початку грудня противник почав масово перти майже на всіх напрямках. Починаючи з Куп’янського, де тривають запеклі бої в районі Сіньківки, закінчуючи півднем, де наші морпіхи захопили та утримують плацдарм на лівобережжі Херсонщини, в районі Кринок", — каже Влад Волошин.

Через інтенсивність боїв путінські солдати втрачають за добу близько тисячі солдатів і велику кількість військової техніки. Росія хоч і багата на ресурси, але вони не нескінченні. Адже не випадково на фронт почали кидати зеків і найманців, а також вести приховану мобілізацію.

"Щоб там не думав їх міністр оборони Шойгу, а тих, хто добровільно підписує контракт, майже немає. Людей змушують це робити. Але навіть такий примус вже дає збої. І випадки обурень, що почастішали, з боку дружин і матерів тих, кого жбурнули в топку цієї війни, говорять самі за себе", – каже експерт.

Інтенсивність російського наступу може знизитись уже на початку січня 2024 року. Але натомість окупанти повернуться до тактики обстрілів мирних міст ракетами, дронами та бомбами. Росії вдалося накопичити значні запаси цих боєприпасів і щойно почнуться серйозні холоди, кількість атак на критичну інфраструктуру, включаючи енергетичну, зросте в рази.

"Але наші сили ППО/ПРО зараз у рази потужніші, ніж роком раніше. Вони діють і діятимуть успішніше в усіх напрямках", – констатує Влад Волошин.

Детальніше про плани РФ на фронті читайте в нашому матеріалі "Російський наступ видихається: аналіз та прогноз від військового експерта".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на одному із напрямків росіяни хочуть форсувати річку. Військово-політичний оглядач дав власний прогноз ситуації.