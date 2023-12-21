Война — день 666: темпы боев растут несмотря на ухудшение погоды

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине не останавливаются даже вопреки ухудшению погодных условий, мало того отмечается рост интенсивности боевых столкновений по всей линии фронта. При этом наиболее активные бои происходят на Авдеевском направлении. Столь высокие темы приводят к тому, что у россиян наблюдается серьезный дефицит боевой техники, но и бойцы ВСУ тоже страдают от истощения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Новая волна "Шахедов" движется через Херсонскую область в сторону Николаевской

00:00 Оккупанты обстреливают Украину дронами. В Полтавской области обломки БПЛА упали на жилой дом в Миргородском районе, а работу ПВО слышали и в Киевской области

О происходившем 18 декабря можно в сводке: Война — день 663: россияне засылают ДРГ, а Украина активно сооружает укрепления

Что было в Украине 19 декабря – читайте по ссылке: Война — день 664: оккупанты давят несмотря на непогоду, а у ВСУ начались проблемы с боеприпасами

Информацию за 20 декабря смотрите по ссылке: Война — день 665: оккупанты изменили тактику под Авдеевкой и усиливают давление на фронте