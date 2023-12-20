"Этим может воспользоваться враг": на Западе озвучили проблемы контрнаступления ВСУ

Наши бойцы мотивированы…

С октября оккупационные войска россиян пытаются перехватить инициативу на фронте. Пятимесячное контрнаступление истощило украинские войска и оно нуждается в восстановлении.

Военный эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман в подкасте отметил, что "украинские силы хотя и мотивированы, но истощены". Об этом сообщает АР.

Он сказал, что украинские войска потеряли многие единицы боевых действий. Они лишились многих войск, способных к штурму. Поэтому есть возможность того, что этим воспользуется враг.

Мнение Кофмана разделяет и британский политолог Марк Галеотти, который считает, что у ВСУ крайне мало резервов. Он отмечает, что при прорыве российской армии на любом направлении, она нанесет сокрушительный вред коммуникациям, линиям снабжения, тыловым базам снабжения.

"В этом контексте имеет смысл позволить укрепление, чтобы компенсировать нехватку резервов", — сказал Галеотти в недавнем подкасте.

Не обошли стороной на подкасте и тему помощи Запада Украине в противостоянии с Россией. Так Майкл Кофман отметил: "Если Запад просто предположит, что это тупик, и сможет уменьшить свою приверженность Украине, преимущества России увеличатся, потому что Россия не соглашается на тупик".

Ранее "Телеграф" писал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал возможность нового контрнаступления.