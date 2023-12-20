Война — день 665: оккупанты изменили тактику под Авдеевкой и усиливают давление на фронте

Оперативно о главном за сутки

Несмотря на существенное ухудшение погодных условий, боевые действия в Украине продолжаются, а их интенсивность не снижается. Наибольшее количество атак россияне совершают возле Авдеевки, где противник в очередной раз изменил тактику с многочисленных мелких атак на более редкие, но массивные штурмы с привлечением большого количества техники и военных. При том, в других местах оккупанты пытаются выбить ВСУ с их позиций с использованием запрещенного химического оружия.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне вновь запустили ударные БПЛА по Украине. Сообщается о взрывах в Херсоне, а также о работе ПВО в Киевской области.

Информацию за 17 декабря смотрите по ссылке: Война — день 662: оккупанты готовятся к затяжной войне, а ВСУ накапливают ресурсы

О происходившем 18 декабря можно в сводке: Война — день 663: россияне засылают ДРГ, а Украина активно сооружает укрепления

Что было в Украине 19 декабря – читайте по ссылке: Война — день 664: оккупанты давят несмотря на непогоду, а у ВСУ начались проблемы с боеприпасами