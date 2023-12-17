Война — день 662: оккупанты готовятся к затяжной войне, а ВСУ накапливают ресурсы

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а украинские защитники удерживают натиск оккупантов практически по всей линии столкновения. На Западе считают, что Москва готовится к затяжной войне и хочет в ближайшие годы провести наступления с целью захвата новых территорий, в то время как украинская способность к обороне может подкоситься из-за прекращения западной помощи. Вместе с тем в ВСУ меняют подход к ведению боевых действий и накапливают ресурсы для проведения нового контрнаступления, в чем может помочь плацдарм на левом берегу Днепра.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты обстреливают Украину с помощью БПЛА. Сообщалось о взрывах в Одессе и Херсоне.

Информацию за 14 декабря смотрите по ссылке: Война — день 659: Россия усилила ракетный террор, а ЕС принял историческое решение по Украине

Все, что происходило 15 декабря, можно посмотреть по ссылке: Война – день 660: Украина уходит в стратегическую оборону, российские террористы не прекращают атаки

Что было в Украине 16 декабря – читайте по ссылке: Война — день 661: россияне атакуют беспилотниками, ВСУ занимают новые рубежи