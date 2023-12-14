Война — день 659: продолжается битва за Авдеевку, Украина готовится к обороне

Рассказываем оперативно о главном в сутки

Силы обороны Украины продолжают отражать широкомасштабное вторжение россии. Продолжается битва за Авдеевку, между тем российские террористы продолжают атаковать украинские города и инфраструктуру с помощью дронов и баллистики. Особую тревогу вызывает слишком частое использование террористами ракет к С-300 и С-400, которых у них очень много.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Продолжается атака беспилотников на Одесскую область. Российские БПЛА замечены в районе Рени.

По Херсонщине и границе Николаевской области нанесены удары баллистикой. Предварительно – С-300/С-400 из района Красноперекопска.

Информацию за 11 декабря смотрите по ссылке: Война — день 656: тяжелые бои на востоке, Россия не перестает атаковать Украину дронами

Все, что происходило 12 декабря, можно посмотреть по ссылке: Война — день 657: оккупанты массированно атакуют в двух направлениях, ВСУ ведут активную оборону

Что было в Украине 13 декабря – читайте по ссылке: Война — день 658: ракетная атака на Киев, россияне "ломятся" в Авдеевку