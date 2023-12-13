Война — день 658: россияне "ломятся" к Авдеевке не считаясь с потерями

Рассказываем оперативно о главном в сутки

Силы обороны Украины продолжают отбивать широкомасштабное вторжение РФ. На востоке оперативная ситуация остается сложной, при этом самой "горячим" направлением остается Авдеевское, где за сутки россияне совершают десятки атак, которые отбивают ВСУ. При этом там оккупационная армия несет очень значительные потери. Так, по данным американской разведки, с начала вражеского насутпления в районе Авдеевки украинские военные смогли обезвредить более 13 тысяч российских солдат.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое вооружение в рамках очередного пакета военной помощи. По данным АР, в новый пакет на 200 миллионов долларов войдут:

дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

противотанковые системы;

артиллерийские снаряды;

ракеты;

боеприпасы для разрушения препятствий;

4 миллиона патронов для стрелкового оружия;

генераторы и другое оборудование и запасные части.

Что было в Украине 10 декабря – читайте по ссылке: Война — день 655: украинская армия держит фронт, враг рвется к Авдеевке

Информацию за 11 декабря смотрите по ссылке: Война — день 656: тяжелые бои на востоке, рф не прекращает атаковать Украину дронами

Все, что происходило 12 декабря, можно посмотреть по ссылке: Война — день 657: оккупанты массированно атакуют на двух направлениях, ВСУ ведут активную оборону