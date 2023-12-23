"Війна не завершилась": ЗСУ розчулили мережу Різдвяним привітанням (відео)
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Українські бійці переспівали відомі Різдвяні пісні
Українські військові напередодні Різдва опублікували щемливе відео, у якому переспівали відомі світові хіти, додавши, що війна в Україні досі триває. У кавер-версіях були змінені деякі слова, аби нагадати про збройну агресію Росії та важливість підтримки нашої держави у цій боротьбі.
Відео випустила платформа United24. Його знімали за підтримки підрозділу ЗСУ "Культурний десант".
"Війна не завершилась. Україні потрібна підтримка. Сьогодні, на Різдво, щодня", — зазначили у підписі до відео.
Девʼять українських військових співають відомі різдвяні пісні, у яких було змінено деякі слова. До прикладу, Джона Леннона замість "war is over" ("війна завершилась") звучить "war is not over" ("війна не завершилась"). У пісні I’ll Be Home for Christmas ("Я буду вдома цього Різдва") також вставили заперечення: I won't be home this Christmas ("Я не буду вдома цього Різдва").
Переспівали наші бійці різдвяні хіти:
- Happy Xmas (War is over) Джона Леннона;
- Have Yourself a Merry Little Christmas (вперше виконала Джуді Ґарленд у мюзиклі "Зустрінь мене в Сент-Луїсі", далі переспівав Френк Сінатра);
- Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (уперше виконав Вон Монро, потім — Френк Сінатра);
- I'll Be Home for Christmas Френка Сінатри.
Пісні були виконані на бандурі, сопілці, гітарі, перкусії та синтезаторі. А героями ролику стали:
- Олександр Ремез — боєць 110 ОБрТрО; був поранений у боях під Лисичанськом,
- Інна Короленко — бойова медикиня взводу вогневої підтримки 206 батальйону ТрО;
- Дмитро Романчук — військовий 59 ОМПБр; брав участь в обороні Києва;
- Михайло Адамчак — парамедик батальйону "Госпітальєри"; фронтмен гурту "КораЛЛі";
- Артур Темченко — військовий 110-ї ОБрТрО, актор і барабанщик;
- Михайло Олійник — з 59-ї ОМПБр, композитор та музичний продюсер;
- Дмитро Дудко — військовослужбовець 59-ї ОМПБр;
- Ірина Косовська — бойова медикиня 3 мотопіхотного взводу 1 роти 10 ОГШБр "Едельвейс";
- Вікторія Чудаковська — військовослужбовиця 59 ОМПБр;
- Світлана Чередниченко — солістка заслуженого академічного оркестру Збройних сил України.
Зазначається, що відео було знято у бліндажі на Бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів — будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 км від лінії фронту.
Раніше "Телеграф" писав, що у Маріуполі окупанти готують гучні масові гуляння до зимових свят, не церемонячись із повагою до пам'яті загиблих там людей. Так, на площі біля зруйнованого росіянами Драмтеатру поставили ялинку, а вулиці "прикрасили" ілюмінацію з триколорами.