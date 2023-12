"Війна не завершилась": ЗСУ розчулили мережу Різдвяним привітанням (відео)

Українські бійці переспівали відомі Різдвяні пісні

Українські військові напередодні Різдва опублікували щемливе відео, у якому переспівали відомі світові хіти, додавши, що війна в Україні досі триває. У кавер-версіях були змінені деякі слова, аби нагадати про збройну агресію Росії та важливість підтримки нашої держави у цій боротьбі.

Відео випустила платформа United24. Його знімали за підтримки підрозділу ЗСУ "Культурний десант".

"Війна не завершилась. Україні потрібна підтримка. Сьогодні, на Різдво, щодня", — зазначили у підписі до відео.

Девʼять українських військових співають відомі різдвяні пісні, у яких було змінено деякі слова. До прикладу, Джона Леннона замість "war is over" ("війна завершилась") звучить "war is not over" ("війна не завершилась"). У пісні I’ll Be Home for Christmas ("Я буду вдома цього Різдва") також вставили заперечення: I won't be home this Christmas ("Я не буду вдома цього Різдва").

Переспівали наші бійці різдвяні хіти:

Happy Xmas (War is over) Джона Леннона;

Have Yourself a Merry Little Christmas (вперше виконала Джуді Ґарленд у мюзиклі "Зустрінь мене в Сент-Луїсі", далі переспівав Френк Сінатра);

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (уперше виконав Вон Монро, потім — Френк Сінатра);

I'll Be Home for Christmas Френка Сінатри.

Пісні були виконані на бандурі, сопілці, гітарі, перкусії та синтезаторі. А героями ролику стали:

Олександр Ремез — боєць 110 ОБрТрО; був поранений у боях під Лисичанськом,

— боєць 110 ОБрТрО; був поранений у боях під Лисичанськом, Інна Короленко — бойова медикиня взводу вогневої підтримки 206 батальйону ТрО;

— бойова медикиня взводу вогневої підтримки 206 батальйону ТрО; Дмитро Романчук — військовий 59 ОМПБр; брав участь в обороні Києва;

— військовий 59 ОМПБр; брав участь в обороні Києва; Михайло Адамчак — парамедик батальйону "Госпітальєри"; фронтмен гурту "КораЛЛі";

— парамедик батальйону "Госпітальєри"; фронтмен гурту "КораЛЛі"; Артур Темченко — військовий 110-ї ОБрТрО, актор і барабанщик;

— військовий 110-ї ОБрТрО, актор і барабанщик; Михайло Олійник — з 59-ї ОМПБр, композитор та музичний продюсер;

— з 59-ї ОМПБр, композитор та музичний продюсер; Дмитро Дудко — військовослужбовець 59-ї ОМПБр;

— військовослужбовець 59-ї ОМПБр; Ірина Косовська — бойова медикиня 3 мотопіхотного взводу 1 роти 10 ОГШБр "Едельвейс";

— бойова медикиня 3 мотопіхотного взводу 1 роти 10 ОГШБр "Едельвейс"; Вікторія Чудаковська — військовослужбовиця 59 ОМПБр;

— військовослужбовиця 59 ОМПБр; Світлана Чередниченко — солістка заслуженого академічного оркестру Збройних сил України.

Зазначається, що відео було знято у бліндажі на Бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів — будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 км від лінії фронту.

Раніше "Телеграф" писав, що у Маріуполі окупанти готують гучні масові гуляння до зимових свят, не церемонячись із повагою до пам'яті загиблих там людей. Так, на площі біля зруйнованого росіянами Драмтеатру поставили ялинку, а вулиці "прикрасили" ілюмінацію з триколорами.