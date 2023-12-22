Веселощі на кістках. Як виглядає новорічний окупований Маріуполь зараз (фото)

Окупанти встановили ялинку на місці загибелі сотень людей

У Маріуполі окупанти готують гучні масові гуляння до зимових свят, не церемонячись із повагою до пам'яті загиблих там людей. Так, на площі біля зруйнованого росіянами Драмтеатру поставили ялинку, а вулиці "прикрасили" ілюмінацію з триколорами. "Телеграф" показує, що відбувається у зруйнованому місті зараз та як святкування виглядали то того, як туди прийшов рускій мір.

Маріуполь зараз

Головна ялинка міста зараз стоїть на площі Свободи, яку росіяни "перейменували" на площу Леніна. Там встановили також сцену, ілюмінацію вигляді кількох оленів та ігрові локації для дітей.

Окупанти влаштували масові гуляння на площі Свободи

Судячи з відео місцевих блогерів — у місті під час війни окупанти не скасовували масових розважальних заходів з міркувань безпеки, а навпаки, — по максимуму додали програм для дітей та запросили аніматорів. Так, на відкритті головної ялинки 21 грудня влаштували концерт, на якому виступи були розраховані саме на дітей: виступи Діда Мороза й Снігуроньки, у цей час площею Свободи ходили аніматори у капелюхах Дідів Морозів та костюмах Альонушок та запрошували брати участь у різних конкурсах.

Якщо придивитися, за конем Льоші Поповича і Чебурашкою видно зруйноване місто

Але головне — це ялинка на Театральні площі біля руїн Маріупольського драмтеатру. Доречність такого кроку — сумнівна, бо це місце трагедії та масової загибелі сотень людей. 16 березня 2022 року російський літак скинув дві бомби на будівлю драмтеатру, перед яким було великими літерами написано "Дети". На час теракту театр був сховищем для сотень мирних мешканців, сімей з дітьми, які шукали там порятунок з надією, що його не бомбитимуть військові. Але в результаті сховище перетворилося на велетенську братську могилу.

У Маріупольській міськраді вважають, що організатори зробили все, щоб занурити маріупольців у радянське минуле та нав’язати російську культуру.

"Цинізм окупантів не має меж. Тож вони вирішили встановити ялинку і перед Драмтеатром. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, Санкт-Петербург встановлює 20-метрове дерево. Те що це місце трагедії, де загинули маріупольці, серед яких діти, не збентежило загарбників. Вони готові танцювати на кістках вбитих мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко каже, що маріупольці обурилися цим кроком, мовляв, за цією логікою треба провести святкування прямо на цвинтарі.

Загалом у місті кілька ялинок, які розставили по різних районах та парках. Окупанти зробили акцент на тому, що кожна з ялинок позиціюється як подарунок від якогось російського міста чи компанії, та є жестом невимовної "щедрості". Приміром, в одному з парків є ялинка із Великого Устюга, в іншому — ялинка від "Промсвязьбанка", прикрашена логотипом фінустанови.

Атмосфера у маріупольських парках

Вздовж частини доріг повісили ілюмінацію в кольорах російського триколора.

По боках доріг розвісили триколори, які світяться

Маріуполь до війни

Про те, яким було місто до того, як його знищили росіяни, згадують навіть закордоном. Так, колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс опублікував у соцмережі Х світлину з різдвяним Маріуполем перед війною з підписом:

"Конгрес США та багато інших нарешті отримали різдвяну перерву. Деякі рішення прийняті, деякі ні. Вітаю всіх із Різдвом цією чудовою різдвяною листівкою відукраїнського Маріуполя 2 роки тому. Такого зображення більше не існує", — пише Лінкявічюс.

За два місяці до повномасштабного вторгнення росії Маріуполь виглядав святково: головну ялинку міста поставили на Театральній площі, а драмтеатр був у святковій ілюмінації.

Драмтеатр у грудні 2021 року

За пару місяців після того як було зроблене це фото, росіяни перетворили місто на руїну

Ковзанка на Театральній площі

Ялинка-2020 була схожа на головну ялинку американського Нью-Йорка, її прикрашали кульки двох кольорів — жовтого та червоного. По колу ялинки зробили обрамлення з зелених штучних гілочок та кульок.

А ось так виглядала ялинка у 2019 році, вона потрапила до топу найкрасивіших різдвяних дерев України:

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни перетворили знищений ними Маріуполь на туристичний об’єкт. Молодь спеціально їде на окуповану територію України, щоб зробити фото на тлі "кльових заброшок". У Маріупольській міськраді це явище прозвали "туризмом на кістках".