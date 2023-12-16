Ленін серед попелища: окупанти встановлюють памʼятник "вождя" у центр Маріуполя (відео)

Повертають радянське минуле

У центрі тимчасово окупованого Маріуполя окупанти встановлюють памʼятник "вождю світового пролетаріату". Йдеться про Леніна, численні монументи якого Україна демонтувала у місті.

Про це інформує Маріупольська міська рада, посилаючись на місцеві телеграм-канали. Зазначається, що памʼятник використають той, який у 2014 році знесли.

Тоді памʼятники Володимиру Леніну у Маріуполі демонтували з площ Свободи, Перемоги та Машинобудівників. Причому росіяни пишуть, що памʼятник вивезли на околицю міста "в період української окупації".

На основі кадрів з відео окупантів, як зазначає Маріупольська міська рада, можна зробити висновок, що росіяни планують встановити ту статую, яка раніше розміщувалася на площі Машинобудівників біля парку Петровського у Кальміуському районі. Проте, де саме хочуть встановити памʼятник, наразі не повідомляється.

"Не маючи перспектив для майбутнього, загарбники намагаються повернути Маріуполь в радянське минуле", — додає міська рада окупованого міста.

Раніше "Телеграф" писав, що увечері 14 грудня в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, "прилетіло" на територію бетонного заводу, де базуються російські військові.