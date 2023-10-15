Донецьк і Маріуполь отримають незвичні "подарунки": в Кабміні розповіли подробиці

Бібліотечні фонди окупованих територій знищені практично вщент — росіяни найкраще воюють з книгами

За майже два роки окупації росіяни знищили все українське, до чого змогли дотягнутись. Книги українською і про Україну підлягали репресіям у першу чергу. Після деокупації земель Україні доведеться деокуповувати шкільні і міські бібліотеки від російських підручників та від літератури, в якій прославляють країну-агресора та перекручують нашу історію. "Телеграф" поставив декілька хвилюючих нас запитань про це очільнику Мінкульту Ростиславу Карандєєву. Інтерв'ю з ним читайте у понеділок, 16 жовтня, о 08:00.

Ростислав Карандєєв запевняє, що Мінкульт теж готується до деокупації

"Ворог не вивозив українські книжки, він їх просто спалював чи нищив у інші способи. Тому величезний виклик – поновити бібліотечні колекції та фонди, які були на окупованих територіях. Вже зараз ми – представники центральної та місцевої влади – здійснюємо заходи щодо накопичення певних книжкових фондів", — зазначив очільник Мінкульту.

За його словами, Маріупольська міська рада визначила такий хаб у Дніпрі. Саме у цьому місті накопичується література, яка стане базою для шкіл і бібліотек міста після деокупації.

"Для Донецького регіону таким хабом є Краматорськ, — продовжив Ростислав Карандєєв. — Ми координуємо цю діяльність, направляючи туди книжки з Києва від наших національних бібліотечних установ".

Про інші ініціативи регулятора читайте завтра у повному тексті інтерв'ю.

Раніше "Телеграф" писав про те, як мерія Маріуполя планує відбудовувати місто після деокупації.