Донецк и Мариуполь получат необычные "подарки": в Кабмине рассказали подробности

Библиотечные фонды оккупированных территорий уничтожены практически дотла — россияне лучше воюют с книгами

За два года оккупации россияне уничтожили все украинское, до чего смогли дотянуться. Книги на украинском и об Украине подлежали репрессиям в первую очередь. После деоккупации земель нам придется деоккупировать школьные и городские библиотеки от российских учебников и от литературы, в которой прославляют страну-агрессора и извращают нашу историю.

"Телеграф" задал несколько волнующих нас вопросов об этом главе Минкульта Ростиславу Карандееву. Интервью с ним читайте в понедельник, 16 октября, в 08:00.

Ростислав Карандеев уверяет, что Минкульт тоже готовится к деоккупации

"Враг не вывозил украинские книги, он их просто сжигал или уничтожал другими способами. Поэтому огромный вызов – восстановить библиотечные коллекции и фонды, которые были на оккупированных территориях. Уже сейчас мы – представители центральной и местной власти – осуществляем мероприятия по накоплению определенных книжных фондов ", — отметил глава Минкульта.

По его словам, Мариупольский городской совет определил такой хаб в Днепре. Именно в этом городе скапливается литература, которая станет базой для школ и библиотек города после деоккупации.

"Для Донецкого региона таким хабом является Краматорск, – продолжил Ростислав Карандеев. – Мы координируем эту деятельность, направляя туда книги из Киева от наших национальных библиотечных учреждений".

О других инициативах регулятора читайте в полном тексте интервью.

Ранее Телеграф писал о том, как мэрия Мариуполя планирует отстраивать город после деоккупации.