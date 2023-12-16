Ленин среди пепла: оккупанты устанавливают памятник "вождя" в центр Мариуполя (видео)

Возвращают советское прошлое

В центре временно оккупированного Мариуполя оккупанты устанавливают памятник "вождю мирового пролетариата". Речь идет о Ленине, многочисленные монументы которого Украина демонтировала в городе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, ссылаясь на местные телеграм-каналы. Отмечается, что памятник будет использовать тот, который в 2014 году снесли.

Тогда памятники Владимиру Ленину в Мариуполе демонтировали с площадей Свободы, Победы и Машиностроителей. Причем, россияне пишут, что памятник вывезли на окраину города "в период украинской оккупации".

На основе кадров по видео оккупантов, как отмечает Мариупольский городской совет, можно заключить, что россияне планируют установить ту статую, которая раньше размещалась на площади Машиностроителей возле парка Петровского в Кальмиусском районе. Однако, где именно хотят установить памятник, пока не сообщается.

"Не имея перспектив для будущего, захватчики пытаются вернуть Мариуполь в советское прошлое", — добавляет городской совет оккупированного города.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером 14 декабря в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. По предварительным данным, "прилетело" на территорию бетонного завода, где базируются российские военные.