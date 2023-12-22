Веселье на костях. Как выглядит новогодний оккупированный Мариуполь сейчас (фото)

оккупанты установили елку на месте гибели сотен людей

В Мариуполе оккупанты готовят громкие массовые гуляния к зимним праздникам, не церемонясь с уважением к памяти погибших там людей. Так, на площади у разрушенного россиянами Драмтеатра поставили елку, а улицы "украсили" иллюминацию с триколорами. "Телеграф" показывает, что происходит в разрушенном городе сейчас и как празднования выглядели то, как туда пришел русский мир.

Мариуполь сейчас

Главная елка города сейчас стоит на площади Свободы, которую россияне "переименовали" в площадь Ленина. Там установили также сцену, иллюминацию в виде нескольких оленей и игровые локации для детей.

оккупанты устроили массовые гуляния на площади Свободы

Судя по видео местных блогеров — в городе во время войны оккупанты не отменяли массовые развлекательные мероприятия по соображениям безопасности, а наоборот, по максимуму добавили программ для детей и пригласили аниматоров. Так, на открытии главной елки 21 декабря устроили концерт, на котором выступления были рассчитаны именно на детей: выступления Деда Мороза и Снегурочки, в это время по площади Свободы ходили аниматоры в шляпах Дедов Морозов и костюмах Аленок и приглашали участвовать в различных конкурсах.

Если присмотреться, за конем Леши Поповича и Чебурашкой виден разрушенный город

Но главное — это елка на Театральной площади у руин Мариупольского драмтеатра. Уместность такого шага сомнительна, потому что это место трагедии и массовой гибели сотен людей. 16 марта 2022 года российский самолет сбросил две бомбы на здание драмтеатра, перед которым было прописными буквами написано "Дети". На время теракта театр был хранилищем для сотен мирных жителей, семей с детьми, которые искали там спасение с надеждой, что его не будут бомбить военные. Но в результате хранилище превратилось в огромную братскую могилу.

В Мариупольском горсовете считают, что организаторы сделали все, чтобы погрузить мариупольцев в советское прошлое и навязать русскую культуру.

"Цинизм кафиров не имеет предела. Поэтому они решили установить елку и перед Драмтеатром. Как сообщают местные телеграмм-каналы, Санкт-Петербург устанавливает 20-метровое дерево. То, что это место трагедии, где погибли мариупольцы, среди которых дети, не смутило захватчиков". Они готовы танцевать на костях убитых мирных жителей", — говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорит, что мариупольцы возмутились этим шагом, мол, по этой логике нужно провести празднование прямо на кладбище.

Всего в городе несколько елок, которые расставили по разным районам и паркам. оккупанты сделали акцент на том, что каждая из елок позиционируется как подарок от какого-то российского города или компании, и является жестом невыразимой "щедрости". К примеру, в одном из парков есть елка из Большого Устюга, в другом – елка от "Промсвязьбанка", украшенная логотипом финучреждения.

Атмосфера в мариупольских парках

Вдоль части дорог повесили иллюминацию в цветах русского триколора.

По бокам дорог развесили светящиеся триколоры.

Мариуполь до войны

О том, каким был город до того, как его уничтожили россияне, вспоминают даже за границей. Так, бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети Х фотографию с рождественским Мариуполем перед войной с подписью:

"Конгресс США и многие другие наконец-то получили рождественский перерыв. Некоторые решения приняты, некоторые нет. Поздравляю всех с Рождеством этой замечательной рождественской открыткой от украинского Мариуполя 2 года назад. Такого изображения больше не существует", — пишет Линкявичюс.

За два месяца до полномасштабного вторжения России Мариуполь выглядел празднично: главную елку города поставили на Театральной площади, а драмтеатр был в иллюминации.

Драмтеатр в декабре 2021 года

Через пару месяцев после того как было сделано это фото, россияне превратили город в руину.

Каток на Театральной площади

Елка-2020 походила на главную елку американского Нью-Йорка, ее украшали шарики двух цветов — желтого и красного. По кругу елки сделали обрамление из зеленых искусственных веточек и шариков.

А вот так выглядела елка в 2019 году, она попала в топ самых красивых рождественских деревьев Украины:

Ранее "Телеграф" писал, что россияне превратили уничтоженный ими Мариуполь в туристический объект. Молодежь специально едет на оккупированную территорию Украины, чтобы сделать фото на фоне "клеевых заброшек". В Мариупольском горсовете это явление прозвали "туризмом на костях".