До сліз: українські військові розповіли про свої бажання на Різдво (зворушливе відео)
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Деякі захисники побажали більше боєприпасів та техніки
Напередодні Різдва українські військові розповіли про бажання на це свято. Кожен із них хотів би провести цей день у родинному колі, і у кожного з них є лише одна мета — якнайшвидша перемога над окупантами.
Відповідне відео було опубліковано у соціальних мережах. У зворушливому ролику українські захисники та захисниці висловили свої найголовніші побажання на Різдво. Дехто наголосив, що хотів би більше боєприпасів та техніки, щоб справлятися з ворогом.
Зокрема військові побажали таке:
- "На Різдво хочеться бути зі своїми рідними. Щоб вони були живі та здорові і щоб як раніше, за великим столом і всі щасливі";
- "На Різдво я хочу побажати, щоб у мене не стискалося в грудях, коли я чую якісь гучні вибухи чи звуки";
- "На Різдво я мрію обійняти свою маленьку донечку";
- "Хочеться в ці моменти чути й бачити лише добрі речі";
- "Я хочу вигнати з нашої землі лютого ворога";
- "Я хочу, щоб українські військові мали велику силу, міцне здоров’я, і я хочу, щоб вони ніколи не гинули";
- "Пару зимової гуми для нашої машини та "нічну пташку";
- "Три ескадрильї F-16 та мільйони три боєприпаси";
- "Три повнопривідні пікапи для нашої мінометної батареї, а також щоб ніколи не було дефіциту в боєприпасах";
- "Справжній військовий броньований "Хаммер", щоб доставляти своїх братиків та сестер на позиції у безпеці";
- "Скорішої перемоги. Я хочу, щоб мої діти повернулися додому в Україну. Я бажаю сили нам усім".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні Різдва українські військові переспівали відомі світові хіти, в яких вони нагадали усьому світу, що війна триває.