До сліз: українські військові розповіли про свої бажання на Різдво (зворушливе відео)

Деякі захисники побажали більше боєприпасів та техніки

Напередодні Різдва українські військові розповіли про бажання на це свято. Кожен із них хотів би провести цей день у родинному колі, і у кожного з них є лише одна мета — якнайшвидша перемога над окупантами.

Відповідне відео було опубліковано у соціальних мережах. У зворушливому ролику українські захисники та захисниці висловили свої найголовніші побажання на Різдво. Дехто наголосив, що хотів би більше боєприпасів та техніки, щоб справлятися з ворогом.

Зокрема військові побажали таке:

"На Різдво хочеться бути зі своїми рідними. Щоб вони були живі та здорові і щоб як раніше, за великим столом і всі щасливі";

"На Різдво я хочу побажати, щоб у мене не стискалося в грудях, коли я чую якісь гучні вибухи чи звуки";

"На Різдво я мрію обійняти свою маленьку донечку";

"Хочеться в ці моменти чути й бачити лише добрі речі";

"Я хочу вигнати з нашої землі лютого ворога";

"Я хочу, щоб українські військові мали велику силу, міцне здоров’я, і я хочу, щоб вони ніколи не гинули";

"Пару зимової гуми для нашої машини та "нічну пташку";

"Три ескадрильї F-16 та мільйони три боєприпаси";

"Три повнопривідні пікапи для нашої мінометної батареї, а також щоб ніколи не було дефіциту в боєприпасах";

"Справжній військовий броньований "Хаммер", щоб доставляти своїх братиків та сестер на позиції у безпеці";

"Скорішої перемоги. Я хочу, щоб мої діти повернулися додому в Україну. Я бажаю сили нам усім".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні Різдва українські військові переспівали відомі світові хіти, в яких вони нагадали усьому світу, що війна триває.