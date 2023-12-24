Святвечір 2023: коли в різних містах України на небі зійде перша зірка (мапа)

Для кожного міста час буде різним

Сьогодні, 24 грудня, напередодні Різдва в Україні відзначається релігійне свято Святвечір. Цього дня вся родина сідає за святковий стіл, як тільки на небі з’являлася перша зірка.

"Телеграф", посилаючись на інформацію The Universe Space Tech, розповідає про те, коли та в якому місті нашої країни зійде перша зірка. Для кожного міста час буде різним.

Повідомляється, що увечері 24 грудня Юпітер стане першим зіркоподібним об’єктом, що буде видно на небі.

Приміром, для Києва це буде 16:08, для Одеси 16:25, для Луганська 15:41, а для Ужгорода 16:50. Дізнатися про час сходу першої зірки у своєму місті, ви можете з інфографіки:

Для довідки: у цей час вся родина, за звичаєм, сідає за святковий стіл. Снідати та обідати заборонялося, а винятки існують лише для хворих, дітей, вагітних. Свято називали Святий Вечір, а на стіл обов’язково ставили 12 пісних страв через анологію до апостолів та місяців у календарному році.

Нагадаємо, раніше ми писали про підготовку віруючих до Різдва, популярні міфи і головні страви свята.