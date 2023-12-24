Сочельник 2023: когда в разных городах Украины на небе взойдет первая звезда (карта)

Для каждого города время будет разным

Сегодня, 24 декабря, в канун Рождества в Украине отмечается религизній праздник Сочельник. В этот день вся семья садится за праздничный стол, как только на небе появлялась первая звезда.

"Телеграф", ссылаясь на информацию The Universe Space Tech, рассказывает о том, когда и в каком городе нашей страны взойдет первая звезда. Для каждого города время будет разным.

Сообщается, что вечером 24 декабря Юпитер станет первым звездообразным объектом, который будет видно на небе.

Так, например, для Киева это будет 16:08, для Одессы 16:25, для Луганска 15:41, а для Ужгорода 16:50. Узнать о времени восхода первой звезды в своем городе, вы можете из инфографики:

Для справки: в это время вся семья, согласно обычаю, садится за праздничный стол. Завтракать и обедать запрещалось, а исключения существуют только для больных, детей, беременных. Праздник называли Святой Вечер, а на стол обязательно ставили 12 постных блюд через анологию к апостолам и месяцам в календарном году.

Напомним, ранее мы писали о подготовке верующих к Рождеству, популярных мифах и главные блюда праздника.