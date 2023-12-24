Ви нащадок стародавніх бізнесменів, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Деякі з цих прізвищ збереглися досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема, навіть про рід діяльності їхніх предків.

"Телеграф ", ґрунтуючись на роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редько, розповідає про українські родові імена, які давали древнім бізнесменам. Наприклад, такими людьми були власники магазинів, де вони найчастіше самі і працювали самі на себе.

Якщо ваше родове ім’я таке звучить, то, можливо, ваші предки були саме такими людьми.

Серед цих прізвищ мовознавець називає такі:

Крамар;

Крамаренко;

Крамарук;

Крамарчук.

Також деякі мали свій бізнес у сфері торгівлі, але не мали власного магазину. Цим людям дісталися такі прізвища:

Купець;

Купчик;

Купецькій.

Нагадаємо, раніше ми писали про українські прізвища, які давали мисливцям.