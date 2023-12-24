Вы потомок древних бизнесменов, если фамилия звучит так: проверьте свою

Некоторые из этих фамилий сохранились до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, даже о роде деятельности их предков.

"Телеграф", основываясь на работе "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько, рассказывает об украинских родовых именах, которые давали древним бизнесменам. Например, такими людьми являлись владельцы магазинов, где они зачастую сами и работали сами на себя.

Если ваше родовое имя звучит так, то, возможно, ваши предки были именно такими людьми.

Среди этих фамилий языковед называет такие:

Крамар;

Крамаренко;

Крамарук;

Крамарчук.

Также некоторые имели свой бизнес в сфере торговли, но не имели собственного магазина. Этим людям достались такие фамилии:

Купець;

Купчик;

Купецький.

Напомним, ранее мы писали об украинских фамилиях, которые давали охотникам.