Ворог просувається, але...: військовий пояснив, чи є небезпека оточення Авдіївки

В українських військових відчувається нестача боєприпасів, але поки що це вирішується за рахунок внутрішнього перерозподілу боєприпасів

Російські окупанти трохи просунулися на Авдіївському напрямку, проте взяти місто в кільце їм не вдається. Ворог не може зафіксувати свої рубежі та позиції.

Про це сказав військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДІМ. Він пояснив, як ворогові вдається просуватися вперед.

"Пов'язано це з тим, що горловина, через яку проходить так звана дорога життя, постійно подовжується. Противник не здатний просунутися вперед для того, щоб з півдня і півночі зімкнути кільце оперативного півкола, але примудряється просуватися вперед, збільшуючи таким чином горловину", — сказав Селезньов.

Він також наголосив, що утримання міста з боку ЗСУ залежить від ресурсних можливостей українських воїнів. Проблему нестачі боєприпасів поки що вдається вирішувати.

"Вже зараз відчувається нестача боєприпасів, але поки це вирішується за рахунок внутрішнього перерозподілу боєприпасів. Їх перекидають з тих ділянок фронту, де більш-менш тихо, спокійно. До того ж ми можемо використовувати інші сили й засоби для того, щоб відбивати ворожі атаки. Відправляються ці боєприпаси туди, де зараз найбільш гаряче", — сказав Селезньов.

Експерт додав, що ворог намагається досягти територіальних придбань за рахунок чисельної переваги, проте з цього у нього нічого не виходить. Окупанти не здатні зафіксувати свої рубежі та позиції.

"Незначне просування російської армії є. Наприклад, населений пункт Степове, який ще недавно був під контролем української армії, вже перейшов в так звану сіру зону. Противник не здатний зафіксувати свої рубежі й позиції, але щоразу намагається атакувати від залізничної лінії, яка веде в бік Авдіївського коксохіму, в напрямку Степового", – підсумував Селезньов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що боєць "Айдара" Євген Дикий розповів, що окупанти, як і раніше, намагаються захопити Авдіївку, а ЗСУ, можливо, доведеться відійти назад.