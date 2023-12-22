ЗСУ доведеться піти з Авдіївки? Відомий ветеран АТО дав тривожний прогноз

На авдіївському напрямку тривають запеклі бої

Російські війська не відмовляються від своїх планів захопити Авдіївку, і там зараз складається вкрай складна ситуація для Збройних сил України (ЗСУ). Є ймовірність, що нашій армії доведеться незабаром відійти назад.

Про це відомий ветеран російсько-української війни, боєць "Айдару" Євген Дикий розповів в інтерв’ю Radio NV. За його словами, ворогові вдалося суттєво просунутися на тому напрямі.

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"У районі Авдіївки у них [окупантів] є настільки значне просування, що буду відвертим: я вчора спілкувався з хлопцями звідти, зараз вже набагато більша ймовірність того, що ми будемо змушені відійти з Авдіївки, ніж те, що ми її втримаємо. Я б навіть ризикнув припустити, що рішення відходити з Авдіївки нам доведеться ухвалювати ще навіть до нового року", — припустив Дикий.

Нагадаємо, що Авдіївський напрямок є одним із найактивніших і найважчих. Напередодні ЗСУ довелося відійти від Степового до Бердичів. Українській армії вдається утримувати позиції та не допускати оточення міста.

Ситуація на авдіївському напрямку, актуальна карта

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