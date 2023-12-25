За ухилянтів взялися серйозніше: скільки кримінальних справ уже відкрито в Україні

Кримінальних проваджень цього року більше, ніж торік

В Україні зараз розслідується понад три тисячі кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації. Половині підозрюваних уже повідомлено про підозру.

Про це журналістам повідомили у відповідь на запит в Офісі Генерального прокурора. За даними правоохоронців, йдеться про 3815 кримінальних проваджень із січня по листопад 2023 року. Стаття — ухилення від призову на військову службу з мобілізації, на особливий період, на військову службу по призову осіб з числа резервістів у особливий період.

Усього було зареєстровано 6 345 правопорушень за ст. 336 ККУ, з них 2 531 провадження було закрито та 1 647 направлено до суду.

1 788 особам було повідомлено про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Найбільше проваджень було обліковано в Закарпатській області – 506, Миколаївській області – 383, у Дніпропетровській області – 348. По 231 провадженні у Волинській та Харківській областях. У Рівненській області – 198, у Полтавській області – 181.

Найменше обліковано проваджень через ухилення від призову на військову службу під час мобілізації у Херсонській області – 23, в Запорізькій області – 34, Києві – 44. У Київській області – 61, у Львівській області – 224.

Зазначається, що за такий же період 2022 року в Україні було враховано 1 108 аналогічних правопорушень. Зареєстровано було 2 431 провадження, з них 1 324 було закрито та 446 направлено до суду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Умеров пояснив ідею мобілізації українців за кордоном.