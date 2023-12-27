Українця судили за неявку по повістці: він здивував виправданням

На суді чоловік визнав свою провину і покаявся

У Волинській області суд засудив чоловіка до випробувального строку за ухилення від мобілізації після отримання повістки. Обвинувачений визнав провину і зазначив, що він не мав грошей, щоб доїхати до військкомату.

На початку осені військовозобов’язаного визнали придатним до служби і 26 вересня він отримав повістку. Наступного дня йому потрібно бути з’явитися до ТЦК, але чоловік так цього й не зробив. Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

Під час суду обвинувачений сказав, що визнає провину. Свій вчинок він пояснив тим, що він просто не мав грошей на проїзд до військкомату. Він також покаявся і попросить його не карати.

Зазначається, що суд визнав порушника винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудив до трьох років позбавлення волі, але потім замінив покарання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні серйозніше взялися за ухилістів від мобілізації. На сьогодні у країні розслідується понад три тисячі справ за фактом ухилення від служби.