Украинца судили за неявку по повестке: он удивил оправданием

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся

В Волынской области суд приговорил мужчину к испытательному сроку за уклонение от мобилизации после получения повестки. Обвиняемый признал вину и отметил, что у него не было денег, чтобы доехать до военкомата.

В начале осени военнообязанного признали годным к службе и 26 сентября он получил повестку. На следующий день ему нужно быть явиться в ТЦК, но мужчина так этого и не сделал. Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

В ходе суда обвиняемый сказал, что признает вину. Свой поступок он объяснил тем, что у него просто не было денег на проезд до военкомата. Он также раскаялся и попросит строго его не наказывать.

Отмечается, что изначально суд признал нарушителя виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к трем годам лишения свободы, но потом заменил наказание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине серьезнее взялись за уклонистов от мобилизации. На сегодняшний день в стране расследуется более трех тысяч дел по факту уклонения от службы.