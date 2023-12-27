"У нас просто немає цих мільярдів": у Мінфіні не знають, де брати гроші на нову мобілізацію

Україна виснажила внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб.

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував новий резонансний законопроект щодо мобілізації. Зокрема, він висловився з приводу бажання призвати в армію ще 500 тисяч осіб.

Про це він розповів в ефірі ютуб-проєкту Forbes "Business Breakfast з Володимиром Федоріним". За його словами, для початку потрібно дати Генштабу та Міноборони можливість знайти підходи у цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію діючих витрат, бо Україна виснажила внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб.

Крім того, зазначає Марченко, штучно збільшити видатки не вийде, адже ми просто не маємо цих мільярдів гривень.

"Якщо нам потрібно буде їх знайти, то нам потрібно розуміти в часі — їх потрібно знайти вже сьогодні, або це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина як міністру, тоді можна буде говорити про забезпечення цих потреб", – пояснив голова Мінфіну.

Він не виключає, що доведеться шукати додаткові доходи та внутрішні джерела фінансування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Залужний прокоментував новий законопроєкт щодо мобілізації. "Телеграф" зібрав головні його заяви.