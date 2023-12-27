"У нас просто нет этих миллиардов": в Минфине не знают, где брать деньги на новую мобилизацию

Украина истощила внутренний потенциал по финансированию военных потребностей.

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал новый резонансный законопроект по мобилизации. В частности он высказался по поводу желания призвать в армию еще 500 тысяч человек.

Об этом он рассказал в эфире ютуб-проекта Forbes "Business Breakfast с Владимиром Федориным". По его словам, для начала нужно дать Генштабу и Минобороны возможность найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию действующих расходов, потому что Украина истощила внутренний потенциал по финансированию военных потребностей.

Кроме того, отмечает Марченко, искусственно увеличить расходы не получится, ведь у нас просто нет этих миллиардов гривен.

"Если нам нужно будет их найти, то нам нужно понимать во времени – их нужно найти уже сегодня, или это март-апрель-май, возможно, второе полугодие. То есть мне нужна картина как министру, тогда можно будет говорить об обеспечении этих потребностей", – пояснил глава Минфина.

Он не исключает, что придется искать дополнительные доходы и внутренние источники финансирования.

Напомним, ранее мы писали о том, как Залужный прокомментировал новый законопроект по мобилизации. "Телеграф" собрал главные его заявления.