Буде ще важчим: Данілов озвучив плани України на 2024 рік

Данилов нагадав, що Україна має намір звільнити усі окуповані території

Секретар РНБО Олексій Данилов назвав 2024 періодом "важливих рішень" для України. Він сподівається, що на фронті відбудуться серйозні поступи з українського боку.

Свою думку він озвучив в інтерв’ю "Голосу Америки". Також секретар РНБО розповів, що турбує українську владу на тлі того, що західна військова та економічна допомога затримуються.

"Рік прийняття важливих рішень, перш за все на фронті. Я дуже хотів би, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над ворогом", — сказав Данилов.

Він нагадав, що бої на фронті точаться по всій лінії зіткнення, ЗСУ щодня знищують техніку та живу силу росіян. Зокрема, він наголосив на успішних операціях українських військових у Чорному морі, завдяки яким вдалося відновити морські транспортні коридори, які блокувала РФ. Все це продовжиться і 2024 року.

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми маємо закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головна мета — вихід на наші кордони, воно буде ще складнішим", — резюмував секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що переговори України з Росією на умовах Путіна це капітуляція, вважає Олексій Данілов.