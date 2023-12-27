Укр

Будет еще тяжелее: Данилов озвучил планы Украины на 2024 год

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Автор
Алексей Данилов Новость обновлена 27 декабря 2023, 16:33
Алексей Данилов. Фото rnbo.gov.ua

Данилов напомнил, что Украина намерена освободить все оккупированные территории

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал 2024 год периодом "важных решений" для Украины. Он надеется, что на фронте произойдут серьезные продвижения с украинской стороны.

Свое мнение он озвучил в интервью "Голосу Америки". Также секретарь СНБО рассказал, что тревожит украинскую власть на фоне того, что западная военная и экономическая помощь задерживаются.

"Год принятия важных решений, прежде всего на фронте. Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы, нашей совместной победы с нашими партнерами над врагом", – сказал Данилов.

Он напомнил, что бои на фронте идут по всей линии соприкосновения, ВСУ ежедневно уничтожают технику и живую силу россиян. В частности, он подчеркнул успешные операции украинских военных в Черном море, благодаря которым удалось восстановить морские транспортные коридоры, которые блокировала РФ. Все это продолжится и в 2024 году.

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главная цель — выход на наши границы, она будет еще сложнее", — резюмировал секретарь СНБО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что переговоры Украины с Россией на условиях Путина — это капитуляция, считает Алексей Данилов.

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