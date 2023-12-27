У школах навчатимуть тактичну медицину та управління дронами: уряд уже виділив гроші

Дітей навчатимуть актуальним речам

У вітчизняних школах трансформується предмет "Захист України", під час якого школярам запропонують вивчити основи тактичної медицини, управління дронами і не тільки.

Як повідомив у своєму telegram-каналі віцепрем'єр та голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, на ці цілі уряд уже виділив 1,74 мільярда гривень.

За його словами, 100 мільйонів із цієї суми підуть на навчання вчителів, а решта на закупівлю необхідного навчального обладнання. Серед такого Федоров виділив:

симуляції керування дронами;

навчальні тири та макети;

аптечки та тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети;

навчальні набори для роботи з електронікою, зв’язком та 3D-друком.

За його словами, уроки "Захисту України" повинні відповідати сучасним викликам та вимогам, а МОН вже додало цілий блок по дронах у навчальну програму. Після цього буде переглянуто підхід до цієї дисципліни, а паралельно відбудеться навчання вчителів.

Як повідомлялося раніше, в українських школах хочуть встановити металошукачі та сигналізацію для підвищення безпеки дітей. Такі запобіжні заходи необхідні, щоб ніхто не міг пронести заборонені предмети до навчального закладу.