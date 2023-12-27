В школах будут учить тактическую медицину и управление дронами: правительство уже выделило деньги

Детей будут учить актуальным вещам

В отечественных школах будет трансформирован предмет "Защита Украины", во время которого школьникам предложат изучить основы тактической медицины, управления дронами и не только.

Как сообщил в своем telegram-канале вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, на эти цели правительство уже выделило 1,74 миллиарда гривен.

По его словам, 100 миллионов из этой суммы пойдут на обучение учителей, а остальное на закупку необходимого учебного оборудования. Среди такового Федоров выделил:

симуляции управления дронами;

учебные тиры и макеты;

аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты;

обучающие наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.

По его словам, уроки "Защиты Украины" должны соответствовать современным вызовам и требованиям, а Минобразования уже добавило целый блок по дронах в учебную программу. После этого будет пересмотрен подход к этой дисциплине, а параллельно произойдет обучение учителей.

Как сообщалось ранее, в украинских школах хотят установить металлоискатели и сигнализацию для повышения безопасность детей. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы никто не мог пронести запрещенные предметы в учебное заведение.