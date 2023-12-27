Законопроєкт про мобілізацію суперечить Конституції України: омбудсмен Лубінець зазначив, що з ним не так

Дмитро Лубінець має намір чесно озвучити свої зауваження щодо нового законопроєкту

У законопроєкті про мобілізацію, запропонованому урядом України, є норми, які суперечать Конституції. За словами Дмитра Лубінця, Україна ризикує перетворитися на подобу Росії, але цього треба уникати.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив в ефірі телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Він додав, що воєнний стан дозволяє обмежувати конституційні права українців, але це не може тривати нескінченно.

Дмитро Лубінець пообіцяв, що має намір прямо висловити свою думку, як тільки його попросять узгодити законопроєкт.

"У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, що суперечать Конституції. Я прямо про це писатиму, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене. Це, я так розумію, проходитиме не на етапі підготовки на рівні Кабміну (Кабмін вже подав), а на етапі підготовки до розгляду в комітеті… Саме тому я чекаю офіційного спрямування цього законопроєкту до мене: ми (офіс омбудсмена – ред.) ретельно його вивчатимемо, і я робитиму свої заперечення", – сказав омбудсмен.

Він пояснив, що саме його не влаштовує у цьому документі. Йдеться про обмеження для ухилянтів від мобілізації. Зокрема, про те, що їм хочуть заборонити проводити будь-які операції з нерухомістю, чи це купівля, чи продаж. Крім того, обмеження стосуватимуться управління особистим транспортом та використання грошей.

Лубінець наголосив, що у Конституції прописано: людина не може бути обмежена у своїх правах.

"Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно", – пояснив Лубінець.

Омбудсмен додав, що Україна прагне захистити своїх громадян від російської агресії, але є ризик перетворитися на другу Росію.

"Ми не можемо прийти до того ж стану, що, воюючи проти Російської Федерації, перетворимося на щось, схоже на Російську Федерацію, коли у нас не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець", — додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378, який регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби в Україні. Крім того, що влада країни хоче посилити відповідальність за ухилення від мобілізації, так ще й повістки можуть роздавати в електронному форматі.

Також "Телеграф" розповідав про те, хто зможе отримати відстрочку від мобілізації згідно з новим законопроєктом. На це можуть розраховувати лише певні категорії українців.