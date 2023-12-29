Через ракетний удар в Україні перебої з електрикою: у Міненерго розповіли про ситуацію

Щоденні атаки росіян залишили без світла тисячі українців

Через масовану ракетну атаку на Україну в деяких областях відключили світло. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електроенергію всім споживачам.

Про ситуацію в енергосистемі України розповіли у Міністерстві енергетики України. Відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та інших областях.

Київська область

Через падіння уламків ракет пошкоджено повітряні лінії 10 кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти. Крім того, невідомі перекрили засувку у газовій криниці. Попередньо відключено від газопостачання 341 споживач.

Дніпропетровська область

Внаслідок обстрілів пошкоджено повітряну лінію 150 кВ, але дані вимагають уточнення. Через попередні атаки було знеструмлено 3,3 тисячі абонентів, але їм уже відновили світло.

Одеська область

Через ранкові обстріли пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Фахівці оглядають мережі, щоби оперативно усунути поломки.

Харківська область

Мережі пошкоджено у п’яти громадах. Фахівцям вдалося відновити світло 21 абоненту, але знеструмленими залишаються 605 точок та 16,6 тисячі споживачів.

"Через несправність димаря стався вихід чадного газу в будинку в Ізюмському районі. Двох мешканців виявлено з підозрою на отруєння чадним газом, одного з них госпіталізовано до лікарні", — додали до Міненерго.

Донецька область

Через регулярний обстріл росіян знеструмлено 4 населені пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу вдалося підключити 43 населені пункти (5,9 тисячі споживачів). Без електроенергії, як і раніше, залишаються 132 населені пункти – близько 126 тисяч точок обліку.

Запорізька область

Через бойові дії без світла тривалий час залишаються 63 населені пункти або 5,6 тисячі абонентів. Крім того, знеструмлено один населений пункт (16 споживачів) з технічних причин.

Херсонська область

За добу вдалося підключити до електросистеми України 238 споживачів, але без світла 4,3 тисячі клієнтів. В області загоєно 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів, а це близько 1 тисячі споживачів. Крім того, з технічних причин без світла 634 клієнти у 4-х населених пунктах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки ракет та дронів знищено над Україною під час атаки 29 грудня. Більшість повітряних цілей ЗСУ знищили.