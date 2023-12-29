Из-за ракетного удара в Украине перебои с электричеством: в Минэнерго рассказали о ситуации

Ежедневные атаки россиян оставили без света тысячи украинцев

Из-за массированной ракетной атаки на Украину в некоторых областях отключили свет. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию всем потребителям.

О ситуации в энергосистеме Украины рассказали в Министерстве энергетики Украины. Отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях.

Киевская область

Из-за падения обломков ракет повреждены воздушные линии 10кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента. Кроме того, неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.

Днепропетровская область

В результате обстрелов повреждена воздушная линия 150 кВ, но данные требуют уточнения. Из-за предыдущих атак были обесточены 3,3 тысячи абонентов, но им уже восстановили свет.

Одесская область

Из-за утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. Специалисты осматривают сети, чтобы оперативно устранить поломки.

Харьковская область

Сети повреждены в пяти общинах. Специалистам удалось восстановить свет 21 абоненту, но обесточенными остаются 605 точек и 16,6 тысяч потребителей.

"Из-за неисправности дымохода произошел выход угарного газа в доме в Изюмском районе. Двое жителей обнаружены с подозрением на отравление угарным газом, один из них госпитализирован в больницу", — добавили в Минэнерго.

Донецкая область

Из-за регулярных обстрелов россиян обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки удалось подключить 43 населенных пункта (5,9 тысячи потребителей). Без электроэнергии по-прежнему остаются 132 населенных пункта – около 126 тысяч точек учета.

Запорожская область

Из-за боевых действий без света длительное время остаются 63 населенных пункта или 5,6 тысячи абонентов. Кроме того, обесточен один населенный пункт (16 потребителей) по техническим причинам.

Херсонская область

За сутки удалось подключить к электросистеме Украины 238 потребителей, но по-прежнему без света 4,3 тысячи клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысячи абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

Черниговская область

В результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов, а это около 1 тысячи потребителей. Кроме того, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько ракет и дронов уничтожено над Украиной во время атаки 29 декабря. Большую часть воздушных целей ВСУ уничтожили.