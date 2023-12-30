Українці зробили неможливе: скільки коштів задонатили в 2023 році, в мережі відреагували

Українців мотивують збори на ЗСУ

Не дивлячись на тяжке економічне становище в нашій країні, українці в 2023 задонатили на ЗСУ втричі більше ніж 2022-го. Найбільше відправили коштів під час блекаутів та підриву Каховської ГЕС.

Про це свідчить статистика з Monobank. Дані взято по банкам фондів і фізичних осіб, де було понад 2 донора з 1 березня 2022 по сьогодні.

За інформацією банка, цього року вдалось зібрати 27,4 млрд грн. А минулого – 8,5 млрд грн.

Українці задонатили в 2023 більше коштів, аніж в 2022

Кількість тих хто донатить за 2023 рік становить 5,4 млн донорів, проти 3 млн у 2022 році.

Скільки було донорів за 2023

Збільшився також середній донат. У 2022 році він становив 258 грн, у 2023 — 349 грн.

Середній донат

В мережі відреагували на це та поділились думками.

На що варто відправляти гроші

Волонтерка Марія Берлінська в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла куди треба робити донати. За її словами, легше запобігти атаці, ніж боротися з її наслідками.

Відправляти гроші треба на технології, адже це про знищення причини, аби потім не довелося все життя працювати із наслідками роботи російського танка. Марія Берлінська додала, що насамперед слід приділяти увагу тим зборам, які розраховані на закупівлю FPV-дронів, мавіків 3Т та засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше "Телеграф" писав, що волонтерка Дана Ярова протягом року зібрала 20 000 000 грн на потреби ЗСУ.