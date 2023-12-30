Украинцы сделали невозможное: сколько средств задонатили в 2023 году, в сети отреагировали

Украинцев мотивирует сборы на ВСУ

Несмотря на тяжелое экономическое положение в нашей стране, украинцы в 2023 году задонатили на ВСУ втрое больше чем в 2022-м. Больше всего отправили средств во время блекаутов и подрыва Каховской ГЭС.

Об этом свидетельствует статистика с Monobank. Данные взяты по банкам фондов и физических лиц, где было свыше 2 донора с 1 марта 2022 года по сегодняшний день.

По информации банка, в этом году удалось собрать 27,4 млрд. грн. А в прошлом – 8,5 млрд грн.

Украинцы задонатили в 2023 году больше средств, чем в 2022 году

Количество донативших за 2023 год составляет 5,4 млн доноров, против 3 млн в 2022 году.

Сколько было доноров за 2023 год

Возрос также средний донат. В 2022 году он составлял 258 грн, в 2023 – 349 грн.

Средний донат

В сети отреагировали на это и поделились мнением.

На что следует отправлять деньги

Волонтер Мария Берлинская в интервью "Телеграфу" рассказала куда нужно делать донаты. По ее словам, легче предотвратить атаку, чем бороться с ее последствиями.

Отправлять деньги нужно на технологии, ведь это об уничтожении причин, чтобы потом не пришлось всю жизнь работать с последствиями работы российского танка. Мария Берлинская добавила, что, прежде всего, следует уделять внимание тем собраниям, которые рассчитаны на закупку FPV-дронов, маков 3Т и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее "Телеграф" писал, что волонтер Дана Яровая в течение года собрала 20 000 000 грн на нужды ВСУ.