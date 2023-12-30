Посміхайтесь, вас знімають: з Нового року в Україні фіксуватимуть порушення ПДР ще 50 камер

Не порушуйте правила дорожнього руху

З 1 січня 2024 року на українських дорогах, з'явиться ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР. Порушників каратимуть по закону

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.

Де будуть камери автоматичної фіксації

у Києві та області 6 комплексів (нові — 2, відновлюють — 4),

у Миколаєві та області 12 комплексів (нові — 6, відновлюють — 6),

м. Бориспіль (нові — 2),

м. Кривий Ріг (нові — 2),

у Полтаві на області 3 комплекси (нові — 1, відновлюють — 2),

у Чернігові та області 6 комплексів (нові — 5, відновлюють — 1),

у Вінницькій області 3 комплекси (нові — 1, відновлюють — 2),

у Волинській області (нові — 1),

у Житомирській області (нові — 2),

у Закарпатській (нові — 1 комплекс),

в Івано-Франківській (нові — 4),

у Львові та Львівській області 5 комплексів (нові — 1, відновлюють — 4),

в Одеській області (нові — 3).

Білошицький повідомив, що загальна кількість комплексів фіксації від 01 січня 2024 року — 265. Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.

Яка буде відповідальність

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

🏎 за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

🏎 більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

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