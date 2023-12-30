Улыбайтесь, вас снимают: с Нового года в Украине будут фиксировать нарушения ПДД еще 50 камер

Не нарушайте правила дорожного движения

С 1 января 2024 года на украинских дорогах появится еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Нарушителей будут наказывать по закону

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, 19 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые.

Где будут камеры автоматической фиксации

в Киеве и области 6 комплексов (новые — 2, восстанавливают — 4),

в Николаеве и области 12 комплексов (новые — 6, восстанавливают — 6),

г. Борисполь (новые — 2),

г. Кривой Рог (новые — 2),

в Полтаве на области 3 комплекса (новые — 1, восстанавливают — 2),

в Чернигове и области 6 комплексов (новые — 5, восстанавливают — 1),

в Винницкой области 3 комплекса (новые — 1, восстанавливают — 2),

в Волынской области (новые — 1),

в Житомирской области (новые — 2),

в Закарпатской (новые — 1 комплекс),

в Ивано-Франковской (новые — 4),

во Львове и Львовской области 5 комплексов (новые — 1, восстанавливают — 4),

в Одесской области (новые — 3).

Белошицкий сообщил, что общее количество комплексов фиксации от 01 января 2024 года — 265. Расположение всех комплексов можно просмотреть по ссылке.

Какая будет ответственность

Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП:

🏎 за превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн;

🏎 более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

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