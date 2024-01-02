Зеленський вже не так впевнений у собі: психологиня вказала на нюанс у новорічному зверненні президента

Знадобилися потужні символічні "милиці".

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня всі українці, затамувавши подих слухали новорічне привітання Володимира Зеленського. На тлі повномасштабного вторгнення вже два роки поспіль ця промова містить значно менше святкового настрою та шаблонних побажань. Деякі люди не оцінили цьогорічне звернення президента.

Віцепрезидентка Асоціації політичних психологів України, кандидатки психологічних наук Світлана Чуніхіна у коментарі "Телеграфу" порівняла торішнє та цьогорічне привітання президента. За її словами, Володимир Зеленський менш впевнений в собі.

"Торішню святкову промову Володимир Зеленський записував на мінімалістичному тлі. Із політично важливих символів у кадрі був лише державний прапор і темні вікна у будівлі на Банковій – прикмета блекаутів минулої зими. На той момент президент України сам по собі був символом і знаком, який достатньою мірою розкривав усю повноту переплетених у лідерській промові сенсів на додачу до того, що може бути сказано словами", — каже психологиня.

А ось вже цього року Володимир Зеленський з’явився на символічно перевантаженому тлі – там були і шеврони воїнів ЗСУ, і картина з палаючим Кремлем, і багате оздоблення робочого кабінету, і новорічна ялинка, і тека з паперами, і різноманітні офісні принади.

Чому Зеленський обрав для запису звернення такий формат

Президент записував звернення з картиною палаючого Кремля

Новорічне привітання записав в кабінеті з ялинкою

Як каже психологиня, аби посилити емоційний вплив новорічної промови, президенту цього року знадобилися потужні символічні "милиці". І такий стиль може вказувати на те, що зараз він почувається у своїй ролі не так впевнено, як рік тому.

Більше про те, які меседжі намагався надіслати Володимир Зеленський українцям у новорічну ніч читайте в ексклюзивному матеріалі — Символічні "милиці" та психологічні "гачки": психолог проаналізувала виступ Зеленського у новорічну ніч