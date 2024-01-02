Зеленский уже не так уверен в себе: психолог указала на нюанс в новогоднем обращении президента

Понадобились мощные символические "костыли".

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января все украинцы, затаив дыхание, слушали новогоднее поздравление Владимира Зеленского. На фоне полномасштабного вторжения уже два года эта речь содержит гораздо меньше праздничного настроения и шаблонных пожеланий. Некоторые люди не оценили обращение президента.

Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины, кандидат психологических наук Светлана Чунихина в комментарии "Телеграфу" сравнила прошлогоднее и нынешнее поздравление президента. По ее словам, Владимир Зеленский менее уверен в себе.

"Нынешнюю праздничную речь Владимир Зеленский записывал на минималистическом фоне. Из политически важных символов в кадре был только государственный флаг и темные окна в здании на Банковой — примета блекаутов прошлой зимой. На тот момент президент Украины сам по себе был символом и знаком, который в достаточной степени раскрывал всю полноту переплетенных в лидерской речи смыслов вдобавок к тому, что может быть сказано словами", — говорит психологиня.

А вот уже в этом году Владимир Зеленский появился на символически перегруженном фоне – там были и шевроны воинов ВСУ, и картина с горящим Кремлем, и богатое убранство рабочего кабинета, и новогодняя елка, и папка с бумагами, и разнообразные офисные приманки.

Почему Зеленский выбрал для записи обращения такой формат

Президент записывал обращение с картиной горящего Кремля

Новогоднее поздравление записал в кабинете с елкой

Как говорит психологиня, чтобы усилить эмоциональное влияние новогодней речи, президенту в этом году понадобились мощные символические "костыли". И такой стиль может указывать на то, что сейчас он чувствует себя в своей роли не столь уверенно, как год назад.

Больше о том, какие месседжи пытался послать Владимир Зеленский украинцам в новогоднюю ночь читайте в эксклюзивном материале — Символические "костыли" и психологические "крючки": психолог проанализировала выступление Зеленского в новогоднюю ночь