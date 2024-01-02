Символические "костыли" и психологические "крючки": психолог проанализировала выступление Зеленского в новогоднюю ночь

Во время обращения 31 декабря глава государства использовал несколько мощных приемов воздействия на аудиторию.

Новогоднее обращение президента к народу Украины приобретает особые смыслы и значение во время войны. Второй год подряд эта речь содержит гораздо меньше праздничного настроения и шаблонных пожеланий. Теперь слова верховного главнокомандующего в большей степени направлены на подведение итогов противостояния врагу, признание потерь в прошлом году и создание правильного настроения в обществе перед грядущими вызовами военного времени.

Какие цели преследовали спичрайтеры, сценаристы и режиссеры, работавшие над видеообращением президента 31 декабря, и какие месседжи пытался послать Владимир Зеленский украинцам в новогоднюю ночь, "Телеграф" спросил у вице-президента Ассоциации политических психологов Украины, кандидата психологических наук Светланы Чунихиной.

Поиск новых сценариев

Первое, что отличает выступления действующего главы государства от его предшественников – тайминг. Если "золотым стандартом" в этом вопросе считается речь на 5-10 минут, то самое короткое выступление Владимира Зеленского (2020) длилось почти 15 минут. Три последующих – от 17 до 21 минуты.

Локация для записи речи также меняется из года в год. Впервые Владимир Зеленский обращался к украинцам как президент 31 декабря 2020 года в окружении детей, в 2021-м — наедине в интерьерах, вероятно, здания на Банковой. В конце первого года войны глава государства записывал обращение на той же Банковой, но уже под открытым небом. В 2023 году для новогодней речи Зеленский вернулся в свой кабинет.

При этом во время новогоднего обращения президент (и снимавшие его операторы) уделил внимание изменениям в интерьере своего рабочего места. В частности, теперь за спиной гаранта висит не пейзаж с видами украинской земли, а шевроны украинских воинов, а справа от рабочего стола президент повесил картину с изображением горящего Кремля.

Дефицит уверенности и запрос на воинственность

По словам Светланы Чунихиной, каждая из вышеперечисленных деталей имеет отдельный смысл.

"Прошлогоднюю праздничную речь Владимир Зеленский записывал на минималистическом фоне. Из политически важных символов в кадре был только государственный флаг и темные окна в здании на Банковой — примета блекаутов прошлой зимой. На тот момент президент Украины сам по себе был символом и знаком, который в достаточной степени раскрывал всю полноту переплетенных в лидерской речи смыслов вдобавок к тому, что может быть сказано словами.

В этом году Владимир Зеленский появился на символически перегруженном фоне – там были и шевроны воинов ВСУ, и картина с горящим Кремлем, и богатое убранство рабочего кабинета, и новогодняя елка, и папки с бумагами, и разнообразные офисные принадлежности. Чтобы усилить эмоциональное влияние новогодней речи, президенту в этом году понадобились мощные символические "костыли". Это может указывать на то, что сейчас он чувствует себя в своей роли не так уверенно, как год назад", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу"

Кроме того, если настроением предыдущего новогоднего поздравления президента Украины было "мы выстояли, потому что каждый на своем месте сделал все должное для того, чтобы сопротивляться агрессии, и поэтому у нас есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом", то настроение нынешнего поздравления Владимира Зеленского принципиально другое, говорит психолог.

В 2024 году Украина входит с необходимостью решить трудную задачу новой массовой мобилизации для продолжения войны, вариантов приемлемого и быстрого завершения которой пока не просматривается. Именно этой теме, хоть и завуалировано (Зеленский ни разу не произнес слова "мобилизация"), была посвящена нынешняя президентская речь.

"Можно сказать, что это был мотивационный спич, в котором президент задействовал два ключевых психологических "крючка". Во-первых, он много времени и внимания уделял идее "Украина — сильная". Хотя ярких доказательств украинской силы в виде успехов контрнаступательной кампании, на которую все откровенно надеялись в 2023 году, немного, Зеленский был прав, построив свою речь вокруг концепта силы.

Он сознательно отказывается от продвижения жертвенного нарратива – Украина действительно является жертвой неспровоцированной агрессии – доминирующим у него на первых этапах войны. Зато он выбирает нарратив "Украина сильнее зло, тьмы, усталости, уныния. Такое изменение нарративов можно считать психологически обоснованным, поскольку массовая мобилизация в обществе, которое находится в слабой или уязвимой позиции, является большим риском с точки зрения общественной сопротивляемости", – отмечает Светлана Чунихина.

Слабая подготовка к предстоящим вызовам

Кроме того, намекая на мобилизацию, Зеленский обращается не столько к чувству единства и солидарности всех, сколько к сомнениям и чувствам каждого отдельного человека, что тоже психологически правильно, говорит эксперт.

Как показывают опросы, проблема, которую необходимо будет решить во время мобилизации, коренится не в отсутствии общественного консенсуса о необходимости продолжать сопротивление российской агрессии во имя Украины – такой консенсус есть, и он прочен – а в необходимости принятия сложных решений на индивидуальном уровне.

"В этом решении каждый сталкивается с собственными страхами и сомнениями. И именно к ним апеллировал президент, говоря о том, что мобилизация – это вызов, чтобы каждый человек нашел свое место в общем сопротивлении. Однако при всей психологической взвешенности позиции Зеленского, явленной в новогодней речи, этого мало", – говорит Светлана Чунихина.

По словам психолога, сейчас обществу нужны не праздничные мотивирующие речи, а честный разговор о том, как идет война и что мы должны делать для ее завершения, кроме того, чтобы привести на передовую дополнительные полмиллиона гражданских лиц. Украинцы хотят знать о рисках и шансах, а также увидеть стратегию по минимизации первых и максимизации последних.