Новогоднее обращение Зеленского: онлайн
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Президент обратился к жителям Украины
В воскресенье, 31 декабря, несмотря на все вызовы военного времени многие украинцы встречают наступление Нового года, кто-то в окопах, кто-то в кругу семьи, кто-то на рабочем месте. Однако наверняка все они в этот день ждут новогоднего поздравления президента, которое уже стало традиционным.
В этом году традиция нарушена не будет, а выступление Владимира Зеленского начался за несколько минут до наступления полуночи, с расчетом, что оно закончится в последние секунды уходящего года.
Где его можно посмотреть:
Видео обращения президента будет доступно в этой новости в 23:50.
Также в Украине выступление президента транслирует большинство телеканалов, среди которых:
- Телеканал UA: Общественное
- Телеканал ICTV;
- Телеканал Культура;
- Телеканал 2+2;
- 5 Канал;
- СТБ;
- ТЕТ;
- НТН;
- Эспрессо TV;
Кроме того, выступление главы можно посмотреть на его официальных страницах в Facebook и Telegram или же в Youtube Офиса президента.
Напомним, "Телеграф" расспросил специалистов в области психологии о том, что именно должен был сказать Владимир Зеленский в новогоднем обращении, чтобы его слова оказали положительное влияние на нацию.