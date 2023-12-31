Новогоднее обращение Зеленского: онлайн

Президент обратился к жителям Украины

В воскресенье, 31 декабря, несмотря на все вызовы военного времени многие украинцы встречают наступление Нового года, кто-то в окопах, кто-то в кругу семьи, кто-то на рабочем месте. Однако наверняка все они в этот день ждут новогоднего поздравления президента, которое уже стало традиционным.

В этом году традиция нарушена не будет, а выступление Владимира Зеленского начался за несколько минут до наступления полуночи, с расчетом, что оно закончится в последние секунды уходящего года.

Где его можно посмотреть:

Видео обращения президента будет доступно в этой новости в 23:50.

Также в Украине выступление президента транслирует большинство телеканалов, среди которых:

Телеканал UA: Общественное

Телеканал ICTV;

Телеканал Культура;

Телеканал 2+2;

5 Канал;

СТБ;

ТЕТ;

НТН;

Эспрессо TV;

Кроме того, выступление главы можно посмотреть на его официальных страницах в Facebook и Telegram или же в Youtube Офиса президента.

Напомним, "Телеграф" расспросил специалистов в области психологии о том, что именно должен был сказать Владимир Зеленский в новогоднем обращении, чтобы его слова оказали положительное влияние на нацию.