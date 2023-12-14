Время для взрослого разговора: психологи объяснили, каким должно быть новогоднее обращение Зеленского к украинцам

Что украинцы хотят услышать от Владимира Зеленского 31 декабря

Декабрь – время подведения итогов года. Если у рядовых граждан этот процесс ограничивается откровенным разговором с самим собой или же сообщением для друзей в соцсетях, то президенту государства приходится выступать с аналогичной речью в масштабах всей страны на многомиллионную аудиторию.

Особенно сложно сохранить оптимизм и праздничное настроение в обращении к людям, которые два года живут в условиях полномасштабной войны, теряют близких и не имеют представления о том, когда и чем именно она закончится. Учитывая, что в последнее время обращение Владимира Зеленского не оказывают мощного эмоционального эффекта на украинцев, перед спичрайтерами президента стоит действительно сложная задача.

Что именно должен сказать Владимир Зеленский в новогоднем обращении, чтобы его слова оказали положительное влияние на нацию, "Телеграф" спрашивал специалистов в области психологии.

Украинцы не нуждаются в "убаюкивании"

Украинцы вступают в новый год в худшем эмоциональном состоянии, чем в прошлом году, по субъективно-психологическим признакам, считает политический психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. По словам специалиста, это обусловлено тем, что граждане наблюдают за замедлением наступления ВСУ, отдают себе отчет в сложной ситуации на линии фронта и проблемах с финансированием со стороны западных партнеров.

Кроме того, тотальная поддержка Украины среди стран ЕС оказалась под угрозой после выборов в Словакии и Нидерландах, где к власти пришли сторонники Владимира Путина.

"Мы входим в следующий год в худших позициях на международной политической арене и в состоянии большего истощения, чем в прошлом году. Это проблема и она обязательна должна быть отражена в выступлении нашего президента. Обращение должно базироваться на трех аспектах. Первое, необходимо признавать проблемы. Не убаюкивать, не пытаться подсластить пилюлю, а прямо и четко говорить о том, в каком мы состоянии, в какой мы реальности", — говорит Валентин Ким "Телеграфу".

По словам психолога, хороший пример успешного кейса разговора в чистоту с украинцами подал Валерий Залужный в своей статье The Economist. Главнокомандующий продемонстрировал политикам принципиально новую форму коммуникации с народом: рациональную и исчерпывающую, о проблемах и конкретных путях их решения и, самое главное, о признании реальности.

Меньше всего украинцам сейчас нужны пустые иллюзии о кофе на набережной Ялты летом 2024 года, говорит Валентин Ким. Президент должен очертить существующие трудности и дать обществу понимание, каким образом их можно преодолеть.

"Второе — самое главное. Владимиру Зеленскому очень характерно общение с обществом, не как со взрослыми, а как с маленькими детьми. Он постоянно пытается презентовать свою роль взрослого и обращаться к украинцам как к тем, кто чего-то не понимает, в чем-то не понимают и так далее. Необходимо от этой концепции отходить. Украинцы все больше и больше обращают на это внимание и это для многих становится проявлением неуважения. Поэтому мне хотелось бы услышать от президента разговор взрослого со взрослыми, а не отца с детьми", – отмечает психолог.

Учитывая, что речь идет о новогоднем обращении, третьим аспектом должна стать надежда, единение и чувство праздника, считает Валентин Ким. Стоит отметить, что с этим у спичрайтеров Владимира Зеленского проблем обычно не возникает: предыдущие праздничные выступления президента были интересны и не тривиальны. Прошлогоднее обращение в ночь 31 декабря произвело потрясающее впечатление даже на тех, кто не является сторонником гаранта.

Ощущение единства – это именно то, чего украинцам может не хватать в следующем году, говорит психолог. Сейчас общество разделено на разные части по социальным признакам, исходя из того опыта, который каждый получает, проживая в условиях войны.

"Хотелось бы, чтобы этот год мы начинали с признания президентом роли всех украинцев. И тех, кто относится к Украине фронтовой, кто обеспечивает обороноспособность страны. И тех, кто находится в тылу и пытается как-то поддерживать экономику и жить хотя бы какой-то обычной жизнью. И тех украинцев, которые уехали, и все равно продолжают помогать Украине, несмотря на то, что они не находятся на ее территории. И особенно украинцами, которые сейчас в оккупации, у них совсем другая задача, их ключевая задача – выжить, сохранить себя. Каждый из этих, скажем так, четырех типов украинцев является украинцем правильным. Это должно прозвучать в обращении Владимира Зеленского", — говорит Валентин Ким.

Признание побед и ошибок

С тем, что за два года войны украинцы стали более чувствительны к фальши и не "проглотят" речь, основанную на напускном оптимизме, соглашается и кризисный и экзистенциальный психолог, член Европейского сообщества изучения травматического стресса Петр Вдовкин. По словам эксперта, в своем обращении президент должен быть, прежде всего, откровенным и способным к признанию собственных ошибок.

"Все мы осознаем, что планы прошлого года воплотить не удалось, множество наших надежд не оправдались. Некоторые по объективным причинам, отдельные — из-за чьих-то недоработок. В новогодней речи Владимир Зеленский, конечно, должен был бы проговорить самые неотложные проблемы, продемонстрировать способность к признанию собственных ошибок и объективной реальности. Впрочем, крайне важно напомнить украинцам и о победах в этом году, а их было немало. Важно рассказать о планах на будущий год, чтобы объединить общество вокруг этой цели", — говорит эксперт. комментарии "Телеграфу".

Еще одним важным месседжем от президента должен быть призыв к объединению политических сил не только вокруг Украины, но и внутри государства, отмечает Петр Вдовкин. Учитывая сложную ситуацию на фронте и трудности с получением помощи со стороны Запада, раздор в украинской власти и обществе может сыграть крайне негативную роль в будущем нашего государства.

Несмотря на то, что психолог отмечает смягчение риторики в последних видеообращениях Владимира Зеленского, ожидать кардинального изменения настроения в новогоднем выступлении президента не стоит.

"Даже если власти надумают изменить подход к разрешению ситуации, объявлять об этом 31 декабря никто не будет. Поиск альтернативных вариантов завершения войны — это крайне сложная и чувствительная тема, ведь украинцы понесли очень большие потери. Если правительство решится на это, обществу будут сообщать постепенно и осторожно. Обращение в новогоднюю ночь, скорее всего, будет предсказуемым в смысле планов на будущее: тяжелая борьба и неизбежная победа", – говорит психолог.