Час для дорослої розмови: психологи пояснили, яким повинно бути новорічне звернення Зеленського до українців

Що українці хочуть почути від Володимира Зеленського 31 грудня

Грудень – час підбиття підсумків року. Якщо у пересічних громадян цей процес обмежується відвертою розмовою з самим собою або ж дописом для друзів у соцмережах, то президенту держави доводиться виступати з аналогічною промовою в масштабах всієї країни на багатомільйонну аудиторію.

Особливо складно зберегти оптимізм і святковий настрій у зверненні до людей, які два роки поспіль живуть в умовах повномасштабної війни, втрачають близьких і не мають уявлення про те, коли і чим саме вона закінчиться. Враховуючи, що останнім часом звернення Володимира Зеленського не справляють потужного емоційного ефекту на українців, перед спічрайтерами президента стоїть дійсно складне завдання.

Що саме повинен сказати Володимир Зеленський у новорічному зверненні, аби його слова мали позитивний вплив на націю, "Телеграф" запитував у фахівців в галузі психології.

Українці не потребують "заколисування"

Українці вступають у новий рік в гіршому емоційному стані, ніж це було минулоріч, за суб'єктивно-психологічними ознаками, вважає політичний психолог та експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім. За словами фахівця, це зумовлено тим, що громадяни спостерігають за уповільненням наступу ЗСУ, усвідомлюють складну ситуацію на лінії фронту і проблеми з фінансуванням з боку західних партнерів.

Крім того, тотальна підтримка України серед країн ЄС опинилася під загрозою після виборів у Словаччині та Нідерландах, де до влади прийшли прихильники Володимира Путіна.

"Ми входимо в наступний рік у гірших позиціях на міжнародній політичній арені і в стані більшого виснаження, ніж минулого року. Це проблема і це обов'язково має бути відзеркалено у виступі нашого президента. Звернення має базуватися на трьох аспектах. Перше, необхідно визнавати проблеми. Не заколисувати, не намагатися підсластити пігулку, а прямо і чітко говорити про те, в якому ми стані, в якій ми реальності", – каже Валентин Кім "Телеграфу".

За словами психолога, гарний приклад успішного кейсу розмови начистоту з українцями подав Валерій Залужний у своїй статті The Economist. Головнокомандувач продемонстрував політикам принципово нову форму комунікації з народом: раціональної та вичерпної, про проблеми і конкретні шляхи їх вирішення і, найголовніше, про визнання реальності.

Менше за все українцям зараз потрібні порожні ілюзії про каву на набережній Ялти влітку 2024-го року, каже Валентин Кім. Натомість, президент повинен окреслити існуючі труднощі і дати суспільству розуміння, яким чином їх можна подолати.

"Друге — найголовніше. Володимиру Зеленському дуже характерне спілкування з суспільством, не як з дорослими, а як з маленькими дітками. Він постійно намагається презентувати свою роль дорослого і звертатися до українців як до тих, хто чогось не розуміє, в чомусь не тямлять і так далі. Необхідно від цієї концепції відходити. Українці все більше і більше звертають на це увагу і це для багатьох стає проявом неповаги. Тому мені хотілося б почути від президента розмову дорослого з дорослими, а не батька з дітьми", – зазначає психолог.

Враховуючи, що йдеться про новорічне звернення, третім аспектом повинна стати надія, єднання і відчуття свята, вважає Валентин Кім. Варто зазначити, що з цим у спічрайтерів Володимира Зеленського проблем зазвичай не виникає: попередні святкові виступи президента були цікавими і не тривіальними. Минулорічне звернення у ніч 31 грудня справило приголомшливе враження навіть на тих, хто не є прихильником гаранта.

Відчуття єдності – це саме те, чого українцям може бракувати наступного року, каже психолог. Зараз суспільство розділене на різні частини за соціальними ознаками, виходячи з того досвіду, який кожен отримує, проживаючи війну.

"Хотілося б, щоб цей рік ми починали з визнання президентом ролі всіх українців. І тих, хто відноситься до України фронтової, хто забезпечує обороноздатність країни. І тих, хто перебуває в тилу і намагається якось підтримувати економіку і жити хоча б якимось звичайним життям. І тих українців, які виїхали, і які все одно продовжують допомагати Україні, попри те, що вони не перебувають на її теренах. І особливо тими українцями, які зараз в окупації. В них зовсім інша задача, їх ключова задача – вижити, зберегти себе. І кожен з цих, скажімо так, чотирьох типів українців є українцем правильним. Це повинно пролунати у зверненні Володимира Зеленського", – каже Валентин Кім.

Визнання перемог і помилок

З тим, що за два роки війни українці стали більш чутливим до фальші і не "проковтнуть" промову, засновану на напускному оптимізмі, погоджується й кризовий та екзистенційний психолог, член Європейської спільноти вивчення травматичного стресу Петро Вдовкін. За словами експерта, у своєму зверненні президент повинен бути перш за все відвертим і здатним до визнання власних помилок.

"Усі ми усвідомлюємо, що плани минулого року втілити не вдалося, безліч з наших надій та сподівань не справдились. Деякі з об'єктивних причин, окремі — через чиїсь недопрацювання. У новорічній промові Володимир Зеленський, звичайно, мав би проговорити найнагальніші проблеми, продемонструвати здатність до визнання власних помилок і об'єктивної реальності. Втім, вкрай важливо нагадати українцям і про перемоги цього року, а їх було чимало. Важливо розповісти про плани на майбутній рік, аби об'єднати суспільство навколо цієї мети", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Ще одним важливим меседжем від президента мав би бути заклик до об'єднання політичних сил не лише навколо України, а й всередині держави, зазначає Петро Вдовкін. Враховуючи складну ситуацію на фронті і труднощі з отриманням допомоги з боку Заходу, розбрат в українській владі і суспільстві може зіграти вкрай негативну роль у майбутньому нашої держави.

Попри те, що психолог відзначає пом'якшення риторики в останніх відеозверненнях Володимира Зеленського, очікувати кардинальної зміни настрою у новорічному виступі президента не варто.

"Навіть якщо влада надумає змінити підхід до вирішення ситуації, оголошувати про це 31 грудня ніхто не буде. Пошук альтернативних варіантів завершення війни — це вкрай складна і чутлива тема, адже українці зазнали дуже великих втрат. Якщо уряд наважиться на це, суспільству повідомлятимуть поступово і обережно. Звернення в новорічну ніч, скоріше за все, буде передбачуваним у сенсі планів на майбутнє: важка боротьба і неминуча перемога", – каже психолог.