Новорічне звернення Зеленського: онлайн
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Президент звернувся до мешканців України
У неділю, 31 грудня, попри всі виклики воєнного часу, багато українців зустрічають наступ Нового року, хтось в окопах, хтось у родинному колі, хтось на робочому місці. Однак напевно всі вони цього дня чекають на новорічне привітання президента, яке вже стало традиційним.
Цього року традиція порушена не буде, а виступ Володимира Зеленського розпочався за кілька хвилин до настання опівночі, з розрахунком, що він закінчиться в останні секунди року, що минає.
Де його можна подивитися:
Відео звернення президента буде доступне у цій новині о 23:50.
Також в Україні виступ президента транслює більшість телеканалів, серед яких:
- Телеканал UA: Громадське
- Телеканал ICTV;
- Телеканал Культура;
- Телеканал 2+2;
- 5 Канал;
- СТБ;
- ТЕТ;
- НТН;
- Еспресо TV;
Крім того, виступ глави можна подивитися на його офіційних сторінках у Facebook та Telegram або ж у Youtube Офісу президента.
Нагадаємо, "Телеграф" розпитав фахівців у галузі психології про те, що саме мав сказати Володимир Зеленський у новорічному зверненні, щоб його слова справили позитивний вплив на націю.