Новорічне звернення Зеленського: онлайн

Президент звернувся до мешканців України

У неділю, 31 грудня, попри всі виклики воєнного часу, багато українців зустрічають наступ Нового року, хтось в окопах, хтось у родинному колі, хтось на робочому місці. Однак напевно всі вони цього дня чекають на новорічне привітання президента, яке вже стало традиційним.

Цього року традиція порушена не буде, а виступ Володимира Зеленського розпочався за кілька хвилин до настання опівночі, з розрахунком, що він закінчиться в останні секунди року, що минає.

Де його можна подивитися:

Відео звернення президента буде доступне у цій новині о 23:50.

Також в Україні виступ президента транслює більшість телеканалів, серед яких:

Телеканал UA: Громадське

Телеканал ICTV;

Телеканал Культура;

Телеканал 2+2;

5 Канал;

СТБ;

ТЕТ;

НТН;

Еспресо TV;

Крім того, виступ глави можна подивитися на його офіційних сторінках у Facebook та Telegram або ж у Youtube Офісу президента.

Нагадаємо, "Телеграф" розпитав фахівців у галузі психології про те, що саме мав сказати Володимир Зеленський у новорічному зверненні, щоб його слова справили позитивний вплив на націю.