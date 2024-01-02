"Телемарафон досяг своєї мети": українські телеканали хочуть змінити формат "Єдиних новин"

Є позиції, які є вкрай актуальними

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату загальнонаціонального марафону "Єдині новини", який фінансує держава. Йдеться про телеканали України, які мають велику аудиторію.

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він зазначив, що насичення інформаційного простору новинами, меседжами "це, звичайно, добра справа, всі журналісти можуть готувати продукти різного спрямування. Але є позиції, які є вкрай актуальними".

"І марафон досяг цієї мети, коли громадянам України надходила необхідна, важлива, оперативна інформація про події в країні. Життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці. Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату", — сказав він.

Він пояснив, що йдеться про "ключові телеканали України, які мають найбільшу аудиторію".

"І для них теж важливим є внесення нових форм, нових форматів. Мені здається, що найближчим часом такі пропозиції будуть вироблені. І консолідованим рішенням, так само, як приймалося рішення про введення "Єдиних новин", будуть і внесені зміни до цього формату", — каже він.

Карандєєв зазначив, що зараз держава сприяє фінансовій реалізації цього проєкту, "покриваючи витрати, які здійснюють телеканали для забезпечення всіх громадян України важливою інформацією, необхідною нам для прийняття важливих рішень". Але додав, що робота телемарафону в нинішньому вигляді була "надзвичайно актуальною на першому етапі війни".

"Коли взагалі зупинилася економіка України, коли зупинилися рекламні надходження на телеканали, коли нам потрібно було у форматі "ванвойсу" доносити громадянам оперативну та актуальну інформацію", - пояснив Карандєєв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році довіра українців до телемарафону "Єдині новини" значно знизилася.