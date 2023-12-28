Поки його спонсорують на мільярди: опитування показало, скільки українців зараз довіряють телемарафону

До кінця року в Україні зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону

Цього року довіра українців до телемарафону "Єдині новини", який продовжать фінансувати у 2024 році, значно знизилася. З травня минулого року показник упав на 26%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Його провели серед українців 4-10 грудня.

"Якщо між травнем 2022 року та жовтнем 2023 року частка довіряючих знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник знизився до 43%. Водночас до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону", — йдеться у повідомленні.

Так, опитування показало, що наразі телемарафону довіряють 43%, не довіряють — 38% і ще 19% респондентів важко дати точну відповідь.

Соціологи зазначили, що баланс довіри-недовіри залишається позитивним. Зараз все ж таки більше тих, хто довіряє телемарафону. При цьому, хто не довіряє Володимиру Зеленському, набагато критичніші до телемарафону, але й серед тих, хто довіряє президенту, телемарафону довіряють 52% (не довіряють – 29%, не визначилися – 19%).

Найбільше телемарафону довіряють на півдні України – 45%. Загалом відсоток довіри у всіх регіонах практично однаковий. А найбільше недовіри у людей у західних областях країни – 44%.

Варто зазначити, що телемарафон продовжують фінансувати й вже на 2024 рік у бюджеті було закладено 1,7 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше у коментарі "Телеграфу" голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловився про необхідність продовження телемарафону. За його словами, він дещо затягнувся, але все ще потрібний людям.