Пока его спонсируют на миллиарды: опрос показал, сколько украинцев сейчас доверяют телемарафону

К концу году в Украине выросла доля тех, кто не доверяет телемарафону

В этом году доверие украинцев к телемарафону "Единые новости", который продолжат финансировать в 2024, значительно снизилось. С мая прошлого года показатель упал на 26%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Его проводили среди украинцев 4-10 декабря.

"Если между маем 2022 года и октябрем 2023 года доля доверяющих снизилась с 69% до 48%, то к декабрю 2023 года показатель снизился до 43%. Вместе с этим до 38% выросла доля тех, кто не доверяет телемарафону", — говорится в сообщении.

Так, опрос показал, что в настоящее время телемарафону доверяют 43%, не доверяют — 38% и еще 19% респондентов затруднились дать точный ответ.

Социологи отметили, что баланс доверия-недоверия остается положительным. Сейчас всё же больше тех, кто доверяет телемарафону. При этом, кто не доверяет Владимиру Зеленскому, гораздо более критичны к телемарафону, но и среди доверяющих президенту, телемарафону доверяют 52% (не доверяют – 29%, не определились – 19%).

Больше всего телемарафону доверяют на юге Украины — 45%. В целом, процент доверия во всех регионах практически одинаковый. А больше всего недоверия у людей в западных областях страны — 44%.

Стоит отметить, что телемарафон продолжают финансировать и уже на 2024 год в бюджете было заложено 1,7 млрд гривен.

Напомним, ранее в комментарии "Телеграфу" глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев высказался о необходимости продолжения телемарафона. По его словам, он несколько затянулся, но все еще нужен людям.