"Доля аудитории 14-16 - это потолок, но...": Потураев высказался насчет необходимости телемарафона

Главный критерий телемарафона — верифицированность информации

Несмотря на то, что телемарафон "Единых новостей" несколько затянулся, он все еще нужен. И будет нужен до конца войны.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он отметил, что государство является заказчиком этого продукта и производят его разные компании-подрядчики в спектре от национального общественного вещателя до крупных коммерческих. А необходимость его дофинансирования ясна:

"Украинский рекламный рынок потерял не менее 60% своей стоимости. Зарабатывать коммерческим медиа сейчас очень тяжело. Чтобы производить мощный информационный канал в формате 24 часа, требуются большие ресурсы. Поэтому если государство хочет, чтобы этот канал был, оно, очевидно, должно взять на себя часть расходов.

На самом деле коммерческим вещателям можно было бы сейчас пойти в минимальное производство своих новостей и производство развлекательного контента, на который есть спрос, и трансляцию своих библиотек. И у них не было бы таких затрат, которые они имеют, производя каждый свой слот. Но это затратная история, ведь производство новостей в бюджете канала наиболее затратная часть. Ты можешь вложить миллион долларов в развлекательное шоу, но у тебя там будет столько рекламы и спонсорства, что ты вернешь эти деньги. Да, ты много вложил, но ты много заработал. А в новости ты много вложил, а заработал ты на них "ничего". Для того чтобы твои новости хоть что-то зарабатывали и имели определенные рейтинги, ты должен их подпереть с этой стороны сериалами, с другой стороны развлекательными шоу", — говорит он.

При этом он признал, что он видит, что происходит с рейтингами марафона — доля аудитории 14-16. Это потолок.

"Ниже не будет, но и выше вряд ли. Впрочем, бывало, когда Харьковщину и Херсон освобождали или когда орки под Киевом стояли и получение верифицированной информации было вопросом выживания", — считает он.

Несмотря на все вышесказанное Потураев считает, что данный информационный канал сейчас нужен государству. По его словам, в условиях войны у людей должен быть канал, в котором главный критерий это стопроцентная верифицированность информации.

"До конца войны он все еще будет нужен. Не считаю ли я, что его можно сделать инклюзивнее и запустить туда других желающих, которые хотели бы производить свои слоты? В свое время я предлагал сделать два канала в марафоне, чтобы у зрителя был выбор. При этом информация там и там будет одинакова, поскольку главное требование – верификация, достоверность информации в марафоне. Подача, авторская интонация может отличаться. Это было бы хорошо", — объяснил он.

Больше о внутренней коммуникации в Украине, выселении РПЦ и многом другом, вы можете прочитать в полной версии Никиты Потураева "Телеграфу" под названием "До конца войны телемарафон нужен": Никита Потураев о мобилизации, "хороших русских" и выселении РПЦ".

Ранее мы писали о том, что на телемарафон, который украинцы смотрят все меньше, хотят потратить почти 20 млн грн.