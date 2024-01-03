Незважаючи на обстріли: у Німеччині засмутили позицією щодо ракет Taurus для ЗСУ

При цьому дії РФ у Німеччині називають "воєнними злочинами"

Німеччина ще не готова поставити Україні ракети Taurus. Політика уряду ФРН щодо постачання не змінилася незважаючи на заклики голови комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

Про це пише DW, посилаючись на відповідь офіційного представника уряду Штеффена Хебештрайта. За його словами, позиція Німеччини поки що полягає в тому, що "Ми поки не поставляємо Україні Taurus, але уважно стежимо за розвитком ситуації".

Хебештрайт також прокоментував останні масовані удари по Україні. Він назвав їх "військовими злочинами". На питання щодо ставлення Берліна до ударів ЗСУ по території Росії, зокрема по Бєлгороду, Хебештрайт заявив, що він "ніколи це не коментував і не коментуватиме і зараз".

Нагадаємо, що раніше голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман знову закликала уряд ФРН схвалити постачання Україні крилатих ракет Taurus. Тож вона прокоментувала повітряні атаки на українські міста.

"Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, і Taurus мають почати передавати негайно, щоб остаточно ускладнити російську логістику", — заявила політик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт розповів, як в Україні можуть використати ракети Taurus.