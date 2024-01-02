Ось справжні наміри Москви, а не переговори: президент Євроради про масовану атаку РФ на Україну

Росія показала свої справжні наміри

Сьогодні в ніч на 2 січня, російські окупанти цинічно обстріляли територію України ракетами різного типу. Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що цей ракетний обстріл нашої країни з боку Росії свідчить про незацікавленість Кремля у будь-яких мирних переговорах.

Про це він написав у Twitter (X). За його словами, російські атаки є ще більш цинічними, позаяк посилились саме в період новорічних свят.

"Для тих, хто вірить чуткам про те, що Росія справді зацікавлена у мирних переговорах, рекордна кількість безпілотників, випущених за останні 24 години по Україні, свідчить про справжні наміри Москви", – вказав очільник Євроради.

Шарль Мішель вкотре підкреслив, що дух України не можна зламати. А Європейський Союз підтримує нас.

На допис голови Європейської ради відреагував президент Володимир Зеленський. Він подякував йому за те, що "висловив саме те, що ми всі думаємо і відчуваємо".

"Я вдячний ЄС і вам за непохитну підтримку України. Європейська єдність сильніша за російський терор. Ми вже неодноразово це доводили, і я впевнений, що ми залишатимемося сильними та об'єднаними", – додав голова держави.

Раніше "Телеграф" писав, що посол Франції відреагував на ранковий обстріл України та запевнив, що Франція змінить підхід до допомоги нашої країни.